Повалені дерева, блекаути та затримки потягів: які наслідки негоди, що накрила захід України

Низку західних областей України у ніч на вівторок, 8 липня, накрила негода. Спостерігаються проблеми з електропостачанням, затримка потягів, а також не працює один з пунктів пропуску на кордоні.
РБК-Україна розповідає, які області накрила негода.
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Станом на 08:00 8 липня через негоду знеструмлено 61 населений пункт повністю, 2 - частково. Без електроенергії залишаються 13 634 абоненти. Відновлювальні роботи тривають.
Знеструмлено 66 населених пунктів, з них 42 - частково. Пошкоджено 18 ліній електропередач, без світла - понад 8 тисяч абонентів. Повалені дерева перекривали дороги, поліція забезпечувала реверсний рух.
Без електропостачання залишаються 29 населених пунктів, ще 36 - частково. Найбільше постраждали райони: Надвірнянський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський. У кількох громадах дерева впали на дороги та авто, у Перегінському пошкоджено дах ліцею. Постраждалих немає
Потужна негода пройшла Мукачівським районом. Найбільше постраждали Великі Лучки - без світла залишилось 80% села, немає зв’язку, інтернет не працює. Щонайменше чотири будинки лишилися без дахів, десятки - з пошкодженнями.
У Горонді та Страбічові - повне знеструмлення, у Нижньому Давидкові - часткове. Електропостачання почали відновлювати вже вночі, частині сіл світло повернули за кілька годин.
У Ракошині буревій повалив дерева, пошкодив покрівлі та альтанки. Частину наслідків уже ліквідовано.
У Львові повалено 47 дерев, пошкоджено два авто, зафіксовано обриви на 13 електромережах. Станом на ранок усі аварії вже усунули.
У Львівській області станом на 08:00 повністю знеструмлені 54 населені пункти, ще 159 - частково..
За даними "Укренерго", станом на 07:00 8 липня внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 701 населений пункт:
В "Укрзалізниці" повідомили, що у графіках руху пасажирських поїздів можливі зміни через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.
В результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини, яка частково зупинила рух тамтешніх поїздів, низка рейсів "Укрзалізниці" очікували на пересадку українських пасажирів або ж були затримані через вплив таких поїздів", - пишуть в "Укрзалізниці".
Попри це, всіх пасажирів, які затримувались через негоду, дочекалися у Чопі. Однак через це є серйозні затримки та вимушені зміни.
Станом на 10:50 затримуються наступні поїзди:
За даними прикордонників, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди сьогодні тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні.
Для перетинання кордону рекомендується скористатися найближчими пунктами пропуску - "Косино" або "Велика Падаль".
При підготовці матеріалу використано дані: голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, Патрульної поліції Львівської області, "Укрзалізниці", Держприкордонслужби, Укргідрометцентру, "Укренерго".
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