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Пов'язаного з Кремлем бізнесмена визнали у США винним у крадіжці інформації

Фото: Пов'язаного з Кремлем бізнесмена визнали у США винним у крадіжці інформації (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Журі присяжних у федеральному суді в Бостоні (штат Массачусетс) визнало пов'язаного з Кремлем російського бізнесмена Владислава Клюшина винним за чотирма пунктами звинувачення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зокрема Клюшину ставиться в провину "злочинна змова з метою незаконного доступу до комп'ютерів, шахрайства із застосуванням електронних засобів або шахрайства з цінними паперами", "співучасть у шахрайстві із застосуванням електронних засобів", "співучасть у незаконному доступі до комп'ютерів" та "співучасть у шахрайстві з цінними паперами".

Росіянину може загрожувати до 30 років ув'язнення та сотні тисяч доларів штрафу.

З п'яти російських громадян, звинувачених у здійсненні схеми, що дала їм можливість отримати близько 90 мільйонів доларів, 42-річний Клюшин був єдиним, хто був заарештований і постав перед судом.

Інші четверо залишаються на волі, включаючи Івана Єрмакова, колишнього офіцера російської військової розвідки, який працював у компанії М-13 і розшукуваного урядом США за передбачувану участь у хакерських схемах з втручання у президентські вибори 2016 року та проти антидопінгових агентств.

За словами прокурорів, Клюшин та його спільники проникли в мережі двох фірм, які допомагають компаніям подавати звіти до регулятора США – Donnelley Financial Solutions і Toppan Merrill – і заробили близько 90 мільйонів доларів, торгуючи акціями на основі ще не оголошеної інформації, яку вони вкрали.

Нагадаємо, у грудні 2021 року російського бізнесмена Владислава Клюшина екстрадували зі Швейцарії до США. Американські поліціянти затримали його в Цюриху та супроводжували під час польоту.

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