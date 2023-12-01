Не пов'язано з мобілізацією. Закарпатська ОВА пояснила рішення щодо перевірки документів

Шинкарюк наголосив, що дане рішення стосуються та поширюється лише на перевірку документів на території Закарпатської області.

"Є хибне твердження, що начебто це рішення пов'язане з мобілізацією. Хочу запевнити, що воно не має відношення і не було прийняте для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи", - наголосив він.

За даними заступника, це рішення направлене на те, щоб дати можливість і правові підстави військовослужбовцям та іншим представникам сектору оборони та безпеки здійснювати перевірку документів в зоні відповідальності або несення ними служби.

Перевірка документів в Закарпатській області

Нагадаємо, вчора рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів людей на території Закарпатської області. Зміни набирають чинності вже від сьогодні, 1 грудня.

За даними ОВА, зміни діятимуть протягом дії воєнного стану на території України.

Мобілізація в Україні

Загальна мобілізація є оперативним механізмом поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. Наразі призову підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов'язок.

9 листопада президент Володимир Зеленський вкотре продовжив загальну мобілізацію. Цього разу до 14 лютого 2024 року. Тим часом у Верховній раді працюють над новим законопроєктом щодо призову. Детальніше про зміни можна прочитати за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.