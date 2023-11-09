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Пов'язані з РФ хакери атакували розробника ChatGPT через його підтримку Ізраїлю, - ЗМІ

Четвер 09 листопада 2023 20:10
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Пов'язані з РФ хакери атакували розробника ChatGPT через його підтримку Ізраїлю, - ЗМІ Архівне фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Хакерська група, пов'язана з Росією, взяла на себе відповідальність за атаки на компанію OpenAI. Причиною цього стала її підтримка Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Група, що називає себе Anonymous Sudan, заявила, що атакувала компанію OpenAI, оскільки вона досліджувала інвестиційні можливості в Ізраїлі", - йдеться у матеріалі.

У середу OpenAI повідомила про періодичні відключення свого ChatGPT, які, за її словами, сталися через аномальну структуру трафіку.

Також компанія повідомила, що усунула проблему, яка спричиняла незвично високий рівень помилок у її програмному забезпеченні та платформі штучного інтелекту.

Інші атаки російських хакерів

Bloomberg пише, що цього року Anonymous Sudan провела кампанію гучних DDoS-атак. У червні вони відключили деякі служби Microsoft, зокрема Outlook, Teams і OneDrive.

Вони також завдали удару по НАТО і Європейському інвестиційному банку, а також по засобах масової інформації, авіакомпаніях і енергетичних компаніях.

Група позиціонує себе як банда "хактивістів", яка здійснює напади за межами Африки від імені пригноблених мусульман по всьому світу. Однак провідні дослідники з кібербезпеки вважають, що вона пов'язана з Росією, і стверджують, що її цілі послідовно відповідають геополітичним пріоритетам Кремля.

Російські кібератаки

Раніше Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.

Зокрема, під удар потрапляли і країни-союзники України. У січні хакери РФ намагалися атакувати Німеччину після того, як вона вирішила передати нашій країні танки.

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