Пов'язані з ПВК "Вагнера". США ввели санкції проти нових компаній

Сполучені Штати Америки розширили санкційний список. До нього увійшли чотири компанії та одна фізична особа, які пов'язані з приватною військовою компанією "Вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.
До списку увійшли такі компанії:
Під санкціями США також опинився росіянин Андрій Іванов, який обіймає керівну посаду у ПВК "Вагнера". Він тісно співпрацював з Пригожиним та високопосадовцями уряду Малі з питань угод зі зброєю, гірничодобувної промисловості та іншої діяльності "вагнерівців" у Малі.
Нагадаємо, американські чиновники активно вводять санкції проти Росії після того, як країна-агресор розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Під обмеженнями опиняються топ-чиновники РФ, представники оборонної промисловості і не тільки.
При цьому нещодавно до Конгресу США внесли законопроект про конфіскацію російських активів на користь України. За ініціативою президент США Джо Байден зможе розпорядитися передати нашій країні конфісковані кошти росіян.
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