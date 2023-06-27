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Пов'язані з ПВК "Вагнера". США ввели санкції проти нових компаній

Фото: США ввели санкції проти нових компаній, пов'язаних з ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки розширили санкційний список. До нього увійшли чотири компанії та одна фізична особа, які пов'язані з приватною військовою компанією "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.

До списку увійшли такі компанії:

  • Midas Ressources SARLU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (грає ключову роль в операціях "вагнерівців" у ЦАР та за межами країни);
  • Diamville SAU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (компанія із закупівлі золота та діамантів, яка контролюється засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним);
  • торгова компанія з ОАЕ Industrial Resources General Trading (надавала фінансову підтримку Пригожину через зв'язки з компанією Diamville SAU);
  • російське ТОВ "ДМ" (брало участь у схемі продажу золота з вищеперерахованими компаніями).

Під санкціями США також опинився росіянин Андрій Іванов, який обіймає керівну посаду у ПВК "Вагнера". Він тісно співпрацював з Пригожиним та високопосадовцями уряду Малі з питань угод зі зброєю, гірничодобувної промисловості та іншої діяльності "вагнерівців" у Малі.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, американські чиновники активно вводять санкції проти Росії після того, як країна-агресор розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Під обмеженнями опиняються топ-чиновники РФ, представники оборонної промисловості і не тільки.

При цьому нещодавно до Конгресу США внесли законопроект про конфіскацію російських активів на користь України. За ініціативою президент США Джо Байден зможе розпорядитися передати нашій країні конфісковані кошти росіян.

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