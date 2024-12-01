Пов'язане з особою. Зеленський назвав найважче питання перед переговорами з РФ

За його словами, заморожений конфлікт без сильної позиції для України призведе до того, що за кілька років Володимир Путін може повернутись і "зруйнувати нас повністю".

Що ж до того, яким може бути завершення війни, це залежить від початку переговорного процесу. В інтересах України підійти до нього посиленою за допомогою партнерів, зі зброєю з Плану перемоги у достатній кількості, далекобійними ракетами та запрошенням до НАТО.

"Тільки тоді ми можемо сісти та спілкуватися. Хто за цим столом буде? Росія, Україна, ЄС та НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе як частину системи безпеки у цих союзах", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що лише у цьому форматі розуміє, про що можна буде говорити з Росією.

"До речі, найважче питання, яке нам належить вирішувати... особа, яка сидітиме навпроти. І якщо вона не захоче миру, не захоче бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися з такою особою? Така моя позиція", - додав президент.