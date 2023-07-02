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Потяги до Польщі. Пасажирів, які їдуть до Варшави, попередили про важливу деталь

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Варшава, Неділя 02 липня 2023 13:34
Потяги до Польщі. Пасажирів, які їдуть до Варшави, попередили про важливу деталь Фото: українців, які їдуть до Варшави, попередили про важливу деталь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українців, які їдуть до Польщі потягами, попередили про важливу деталь. Вона стосується пасажирів Варшавського напрямку, які користуються пересадкою у Хелмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Через початок реконструкції Варшавського залізничного вузла низка потягів будуть зупинятимуться у столиці Польщі лише на станції Варшава Ґданська, а не на станції Варшава Всходня. Мова йде про потяги:

  • IC 52100 "KUJAWIAK" Варшава Ґданська 11:31 - Хелм 14:19;
  • IC 25100 "KUJAWIAK" Хелм 13:23 - Варшава Ґданська 16:10.

Поїздка на метро від станції Варшава Ґданська до центру Варшави (та станції Варшава Центральна) займає 20 хвилин. Усі інші потяги між Хелмом та Варшавою курсуватимуть за звичним маршрутом.

Виїзд з України до Польщі

Державна прикордонна служба повідомляє, що станом на 2 липня черги на виїзд з України зменшились. Черги складають від 60 до 95 легковиків:

  • На в’їзд в Україну у "Краківці" та "Шегинях" очікують по 200 автомобілів, у "Раві-Руській" та "Грушеві" - 80 та 60 відповідно.
  • Від 7 до 11 пасажирських автобусів очікують на виїзд у "Шегинях", "Краківці", "Раві-Руській" та "Грушеві".
  • З боку Польщі черги з автобусів спостерігаються у "Шегинях", "Краківці" та "Грушеві".

Прикордонники радять українцям їхати через пункти пропуску у Закарпатській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі, вони курсують до міст Перемишль, Варшава та Хелм.

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