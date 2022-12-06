Потужності відновлюваної енергетики подвояться за 5 років через вторгнення Росії в Україну, - МЕА

У щорічному звіті про перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії МЕА повідомило, що до 2027 року потужність у всьому світі зросте на 2400 ГВт до 5640 ГВт, що дорівнює всій енергетичній потужності Китаю.

Зростання на 30% вище, ніж прогнозований рік тому. Високі ціни на газ та електроенергію через глобальну енергетичну кризу цього року зробили технології відновлюваної енергетики привабливішими.

Зростання використання відновлюваних джерел енергії також зумовлене тим, що Сполучені Штати, Китай та Індія реалізують політику та ринкові реформи, спрямовані на підтримку швидшого розгортання відновлюваних джерел енергії, ніж планувалося раніше.

"Відновлювані джерела енергії вже швидко розширювалися, але глобальна енергетична криза підштовхнула їх до нової фази ще більш швидкого зростання, оскільки країни прагнуть отримати вигоду зі своїх переваг у галузі енергетичної безпеки", - сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль.

За його словами, у найближчі п'ять років світ має намір додати стільки ж відновлюваної енергії, як і за попередні 20 років.

У звіті йдеться, що на відновлювані джерела енергії припадатиме понад 90% світового зростання виробництва електроенергії протягом наступних п'яти років. Обігнавши вугілля, вони стануть найбільшим джерелом електроенергії у світі до початку 2025 року.

До 2027 року глобальна сонячна фотоелектрична потужність збільшиться майже втричі, ставши найбільшим джерелом енергії у світі, а потужність вітру збільшиться майже вдвічі.

Тим часом попит на біопаливо має збільшитись на 22% до 2027 року, йдеться у звіті.