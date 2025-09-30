Потужний сигнал для світової кіноіндустрії: Трамп планує 100% мита на фільми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис на Truth Social.

Він не уточнив, коли та яким чином може бути введено цей тариф, але зазначив, що особливо постраждав штат Каліфорнія, центр американського кіновиробництва.

Якщо Трамп реалізує свою погрозу, це стане першим випадком, коли він фактично застосує тариф до послуги, а не до товару. Раніше, у травні, президент уже погрожував таким заходом, мотивуючи його тим, що інші країни надають податкові пільги, які приваблюють кінематографістів працювати за кордоном.

Голлівуд виявився шокованим заявою Трампа. Інсайдери галузі CNN зазначали, що на практиці президент не має прямої юрисдикції для такого кроку, і його виконання буде надзвичайно складним. Проте студії дійсно часто переносять виробництво за кордон через нижчу вартість робочої сили та податкові пільги.

Публікація Трампа вже вплинула на ринок: акції Netflix піднялися на 1%, а компанії AMC та Walt Disney — також у плюсі. При цьому внутрішні касові збори кінотеатрів у США ще не відновилися до рівня до пандемії: від максимальних майже $12 млрд у 2018 році вони впали до трохи більше ніж $2 млрд у 2020 році. Загальні збори з того часу не перевищували $9 млрд, незважаючи на відновлення кінотеатрів.

Окрім фільмів, адміністрація Трампа планує запровадити й інші мита:

100% мито на брендовані ліки (з деякими винятками);

25% на важкі вантажівки;

50% на кухонні шафи та туалетні столики;

30% на м’які меблі.

У своєму дописі президент зазначив, що планує запровадити «суттєве» мито на всі меблі, що імпортуються до США, натякаючи на подальші кроки у сфері торгової політики.

Цей крок Трампа став новим сигналом для американської та світової кіноіндустрії, яка вже відчуває тиск через зміну податкових умов та глобальні економічні тенденції.