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Потужний данк центрового "Індіани" відкрив шлях до перемоги: момент дня в НБА

Індіанаполіс, Субота 18 травня 2024 12:55
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Потужний данк центрового "Індіани" відкрив шлях до перемоги: момент дня в НБА Фото: Майлз Тернер (ліворуч) випередив опонента (indystar.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Індіани Пейсерс" Майлз Тернер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець шокував "Нікс" у першій чверті домашнього протистояння. Центровий влетів до "фарби" та з-під двох оборонців у силовій манері поклав згори.

Старань Тернера та інших вистачило для третьої перемоги "Індіани" в серії (116:103). Тепер фіналіст Східної конференції визначиться в сьомому поєдинку 1/2 фіналу. Матч відбудеться в неділю, 19 травня, ввечері.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон. Він набрав 31 очко, зробив 1 підбирання і віддав 5 передач. Тим часом Тернер поклав 17 пунктів у скарбничку "Пейсерс".

Хто такий Майлз Тернер

Уродженець штату Техас, на студентському рівні виступав за місцевих "Лонгхорнс". На драфті НБА-2015 обраний "Індіаною" під 11-м номером.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Пейсерс". Двічі завершував регулярний чемпіонат лідером за блокшотами (2019, 2021). Торік навесні підписав 2-річний контракт із "Індіаною" на 60 млн доларів. У складі збірної США U-18 виграв Кубок Америк-2014.

У вільний час Тернер любить складати Lego та займається йогою. Входить до релігійної громади Свідків Єгови.

До слова, напередодні оборонець "Міннесоти" Едвардс очолив хіт-парад моментів із домінантним данком.

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