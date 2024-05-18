Мощный данк центрового "Индианы" открыл путь к победе: момент дня в НБА
Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался центровой "Индианы Пэйсерс" Майлз Тернер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Американец шокировал "Никс" в первой четверти домашнего противостояния. Центровый влетел в краску и из-под двух защитников в силовой манере положил сверху.
Стараний Тернера и других хватило для третьей победы "Индианы" в серии (116:103). Теперь финалист Восточной конференции определится в седьмом поединке 1/2 финала. Матч состоится в воскресенье, 19 мая, вечером.
Самым результативным на паркете стал защитник "Никс" Джейлен Брансон. Он набрал 31 очко, сделал 1 подбор и отдал 5 передач. Тем временем Тернер положил 17 пунктов в копилку "Пэйсерс".
Кто такой Майлз Тернер
Уроженец штата Техас, на студенческом уровне выступал за местных "Лонгхорнс". На драфте НБА-2015 выбран "Индианой" под 11-м номером.
Проводит девятый сезон подряд в составе "Пэйсерс". Дважды завершал регулярный чемпионат лидером по блок-шотам (2019, 2021). Весной прошлого года подписал 2-летний контракт с "Индианой" на 60 млн долларов. В составе сборной США U-18 выиграл Кубок Америки-2014.
В свободное время Тернер любит складывать Lego и занимается йогой. Входит в религиозную общину Свидетелей Иеговы.
К слову, накануне защитник "Миннесоты" Эдвардс возглавил хит-парад моментов с доминирующим данком.
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