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Потужний данк Леброна після сольного проходу принизив "Шарлотт": момент дня в НБА

Фото: Леброн Джеймс залишається "Королем" НБА (latimes.com)
Автор: Антон Федорців

Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Король" підкорив епізодом у другій чверті протистояння з "Шарлоттом". На лінії штрафних кидків він звільнився від опіки Вашингтона, влетів до "фарби" та двома руками вгатив згори, не помітивши спротиву Річардса.

Стараннями Джеймса та компанії "Лейкерс" відсвяткували непросту виїзну перемогу (124:118). Тепер "Лос-Анджелес" закріпився в топ-10 Західної конференції НБА. Натомість "Шарлотт" – серед невдах на Сході.

Леброн провів на паркеті понад 39 хвилин. За відведений час він встиг набрати 26 очок, зробив 4 підбирання і віддав 7 передач. Найрезультативнішим же в поєдинку став форвард "Горнетс" Майлз Бріджес (41 пункт).

 

 

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Акрона (штат Огайо), виступав у місцевій школі Сент-Вінсент – Сент-Мері. Обраний "Клівлендом" під 1-м номером драфту НБА-2003 і натепер визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард здобув чемпіонські персні НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). У 2021 році став партнером Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний "Бостон Ред Сокс" і футбольний "Ліверпуль".

До слова, напередодні форвард "Вашингтона" Авдія очолив хіт-парад моментів зі слемданком однією рукою.

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НБАЛеброн ДжеймсБаскетбол