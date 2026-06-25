Потужні землетруси у Венесуелі забрали життя понад 30 людей, 700 поранені

Два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів за шкалою Ріхтера сколихнули північну Венесуелу ввечері 24 червня.

Землетрус спричинив обвалення кількох будівель у Каракасі, Трухільйо, Карабобо, Арагуа, Міранді та Ла-Гуайрі.

Президент країни Делсі Родрігес підтвердила загибель щонайменше 32 людей, ще 700 - поранені.

"У нас є повідомлення про 32 загиблих, не враховуючи дані зі штату Ла-Гуайра, та понад 700 поранених, яких ми приймаємо у відділеннях невідкладної допомоги як у державних, так і в приватних лікарнях", - повідомила вона.

Родрігес додала, що Ла-Гуайра, прибережний штат на півночі країни поблизу Каракаса, постраждав найбільше. Там зруйновані десятки будівель.

"Можна сказати, що штат Ла-Гуайра - це справжня трагедія, і він став зоною стихійного лиха", - зазначила президент.

У Венесуелі оголосили надзвичайний стан. Очікується прибуття рятувальних команд зі США, Мексики, Сальвадору, Катару та Домініканської Республіки.

В МЗС України відреагували

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна висловлює свою солідарність з венесуельським народом у зв'язку з потужними землетрусами, які спричинили масштабні руйнування та втрати людських життів.

"Ми висловлюємо наші найщиріші співчуття родинам жертв. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим та сили рятувальним командам, які невпинно працюють на місцях. Ми віримо, що всі постраждалі громади зможуть якомога швидше оговтатися від цієї трагічної катастрофи", - додав глава МЗС.