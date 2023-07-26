"Потримай моє пиво". Мессі зухвало відсвяткував гол із Бекхемом: відео

Чемпіон світу Ліонель Мессі швидко освоївся в лавах американського "Інтера Маямі". Він вже оновлює мережеві меми зі співвласником флоридців Девідом Бекхемом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN FC .

Аргентинець вийшов у старті "чапель" на поєдинок Кубка ліги проти "Атланти Юнайтед". За 78 хвилин на полі "десятка" оформив дубль і асистував фіну Тейлору.

Мессі один із забитих м'ячів присвятив Бекхему. Після святкувань із партнерами по команді він зупинився на полі, подивився на англійця і зробив характерний жест рукою, немов піднімаючи вгору келих пива. Цей рух символізує відомий мем Hold my beer ("Потримай моє пиво"), що підтверджує крутизну героя.

Роль Бекхема в підписанні Мессі стала ключовою. Легенда збірної Англії ще кілька років тому розпочав роботу над переходом семиразового володаря "Золотого м'яча". Зокрема, він потурбувався про комфорт аргентинця в Маямі, запросивши на роль тренера улюбленця Мессі Херардо Мартіно.

Раніше "Інтер Маямі" розкрив фінансові деталі контракту з аргентинцем Мессі. Контракт новачка коштуватиме 50-60 млн доларів на рік. Укласти договір із нападником дозволила велика угода МЛС із Apple.