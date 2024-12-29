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Потрібно визнати реальність: в ЦПД відреагували на заяву Лаврова

Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія все більше демонструє небажання завершувати війну. Цьому свідчать слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

Зокрема, він згадав нещодавню заяву Лаврова про те, що Росію не влаштовують пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа. Мова йде про відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення контингенту миротворців ЄС та Британії.

"Можу додати, що РФ все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії", - пише Коваленко.

Він наголосив, що зараз треба визнати реальність - Росію потрібно зламати шляхом "обрізання" крил її союзниками, а також інтенсивним знищенням російської воєнної логістики.

"Коли посипеться економіка і ВПК, вже буде байдуже, чого хоче Путін і його собаки типу Лаврова. А поки - це традиційна російська тактика, множити дурню заради вигравання часу", - резюмував керівник ЦПД.

Що передувало

Нагадаємо, незгоду Росії Лавров висловив в інтерв'ю ТАСС.

"Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, що звучать від імені представників команди обраного президента, відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент", - сказав він.

При цьому глава МЗС РФ зізнався, що в Москві поки не отримували офіційних сигналів від Сполучених Штатів щодо війни в Україні.

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