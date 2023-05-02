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Потрібно відродити відносини. Кулеба планує дипломатичний тур у країни Латинської Америки

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Вівторок 02 травня 2023 17:41
Потрібно відродити відносини. Кулеба планує дипломатичний тур у країни Латинської Америки Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба незабаром планує дипломатичний тур у країни Латинської Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в інтерв'ю BandNews TV.

"Ми відкриті для проведення саміту в одній з країн Латинської Америки. Я планую свій дипломатичний тур у країни Латинської Америки", - сказав Кулеба.

Однак він не зміг відповісти, коли саме планується ця поїздка.

Міністр наголосив, що "нам потрібно дати поштовх, потрібно відродити наші відносини".

"У нас було кілька гарних проектів між Україною та латиноамериканськими країнами. Нас багато чого об'єднує, потрібний поштовх і Україна готова взяти лідерство в цьому питанні", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна розраховує залучити до формули миру якомога більшу кількість країн, у тому ж числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

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МЗС України Дмитро Кулеба
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