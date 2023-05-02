Потрібно відродити відносини. Кулеба планує дипломатичний тур у країни Латинської Америки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в інтерв'ю BandNews TV .

"Ми відкриті для проведення саміту в одній з країн Латинської Америки. Я планую свій дипломатичний тур у країни Латинської Америки", - сказав Кулеба.

Однак він не зміг відповісти, коли саме планується ця поїздка.

Міністр наголосив, що "нам потрібно дати поштовх, потрібно відродити наші відносини".

"У нас було кілька гарних проектів між Україною та латиноамериканськими країнами. Нас багато чого об'єднує, потрібний поштовх і Україна готова взяти лідерство в цьому питанні", - зазначив Кулеба.