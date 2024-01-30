ua en ru
Вт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Потрібно спілкуватися з сусідами". Єрмак назвав висновок після переговорів з Сійярто

Київ, Вівторок 30 січня 2024 17:44
UA EN RU
"Потрібно спілкуватися з сусідами". Єрмак назвав висновок після переговорів з Сійярто Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Віталій Носач

Україні необхідно вести діалог з країнами-сусідами. Це стосується Угорщини та інших держав, які не є агресорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака на зустрічі з журналістами.

За словами Єрмака, після вчорашніх переговорів з головою МЗС Угорщини Петером Сійярто він зробив висновок, що всім потрібно працювати над тим, щоб відбулася зустріч президента Володимира Зеленського і прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Але ціль не просто зустріч.

"Мій висновок: нам треба всім працювати, щоб зустріч відбулася. Ціль не просто зустріч. Ціль - говорити з сусідами, якщо вони не агресори, і робити все, щоб вони мали проукраїнську позицію", - зазначив керівник ОП.

Він нагадав, що також нещодавно відбулася "дуже успішна" зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Це, на думку Єрмака, є продовженням політики Зеленського для об'єднання всього світу.

Єрмак наголосив, що вчора, 29 січня, під час візиту до Ужгорода Сійярто сказав важливі слова про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Але роботу слід продовжувати 24/7. Тоді наша країна отримає все, що потрібне для перемоги.

Зустріч Єрмака та Сійярто

Нагадаємо, вчора, 29 січня, в Ужгороді відбулася зустріч міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та керівника ОП Андрія Єрмака.

Зокрема, Сійярто заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Більш детально про візит глави МЗС Угорщини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Андрій Єрмак Офіс президента
NEWS
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело
Кабмін затвердив новий законопроєкт про мобілізацію. Скоро буде в Раді, - джерело
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда