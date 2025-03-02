"Потрібен лідер для угод". У Трампа відповіли, чи хочуть зміни президента України

Так, під час інтерв'ю телеведуча запитала Волца про те, чи хоче президент США Дональд Трамп відставки Зеленського, на що він відповів так.

"Нам потрібен лідер, який зможе укладати угоди з нами, врешті-решт укладати угоди з росіянами і закінчити цю війну. І якщо стане очевидним, що особисті або політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, то я думаю, що ми маємо справжню проблему", - сказав радник із нацбезпеки.

Волц підкреслив, що терпіння американського народу продовжувати надавати мільярди доларів "без кінця і краю" - не безмежне. Зокрема, американська країна дала це зрозуміти Зеленському "наприкінці цієї зустрічі" (йдеться про зустріч у Вашингтоні, на якій виникла суперечка з Трампом).

Він додав, що війна в Україні має закінчитися, але для цього потрібні будуть поступки і необхідно, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів.

"Я хочу сказати, що ця війна має закінчитися. А для цього потрібні територіальні поступки. Це потребуватиме поступок з боку Росії щодо гарантій безпеки. Для цього потрібно, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів, і ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб просунути ці переговори вперед. У нас була зустріч із росіянами в Ер-Ріяді. Ми працюємо над тим, щоб досягти домовленостей", - заявив Волц.

Він також підкреслив, що тільки Трамп може об'єднати всі сторони.