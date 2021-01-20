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Потребуются доппроверки: на МКС отключилась система кондиционирования воздуха

Автор: РБК-Украина

На Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. Необходимо будет провести дополнительные проверки.

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Об этом рассказал космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA.

По словам наземных специалистов, из-за отключения системы кондиционирования необходимо "деактивировать компьютер" и провести дополнительные проверки.

Отметим, системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле "Звезда", они дублируют друг друга. В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС, о которой стало известно в конце августа. С этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.

Космонавтам удалось найти царапину или трещину в предполагаемом месте утечки воздуха и заклеить ее специальной термостойкой каптоновой лентой, однако полностью устранить утечку не удалось.

Напомним, в конце декабря на МКС российские астронавты пытались найти новое место нарушения герметичности и утечки воздуха в переходной камере в модуле "Звезда".

Так, в начале декабря на Международной космической станции произошло очередное ЧП - система получения кислорода "Электрон-ВМ" опять вышла из строя из-за проблем с давлением.

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