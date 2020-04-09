За потребленный газ задолжали 44% клиентов "Волыньгаз Сбыта"

По состоянию на 1 апреля 2020 года задолженность за газ имеют около 44 % клиентов ООО "Волыньгаз Сбыт". Общий размер задолженности за услуги газоснабжения бытовых потребителей Волыни составляет 434,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.



"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры возросла в разы. В условиях карантина клиенты ООО "Волыньгаз Сбыт" имеют возможности дистанционно оплатить счета за газ. Для этого работает онлайн-сервисы сайта 104.uа: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, вайбер-бот", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что потребители могут оперативно скачать счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот.

"Для клиентов компании разработаны экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 33 39 104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему. Это очень удобно для потребителей", - говорится в сообщении.



Также в пресс-службе напомнили, что "Волыньгаз Сбыт" является поставщиком природного газа со специальными обязанностями для жителей Волынской области.

"Компания получает газ от НАК "Нафтогаз Украины" для потребностей населения, при условии осуществления расчетов. Когда клиенты не платят за потребленный газ, возникает цепь неплатежей, который может привести к прекращению поставок газа для всей области. Мы просим всех наших клиентов вовремя, до 20 апреля рассчитаться за потребленный газ так же как и за домашний интернет или мобильная связь, - отмечает директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук. – Наша компания обслуживает почти 250 тыс. потребителей газа, из которых почти 110 тыс. имеют долги за газ".



По словам пресс-службы, больше всего должников в таких городах: Луцк -177,-1 млн гривен, м.Ковель 41,6 млн гривен, Нововолынск - 32,3 млн гривен. В районах тоже немало неплательщиков за газ, в частности, больше всего в Луцком районе - 40 млн гривен, Киверцовский район - 15,8 млн гривен, Ратновский район – 15,1 млн гривен.