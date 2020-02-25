За потребленный газ клиенты "Волыньгаз Сбыта" задолжали почти 500 млн гривен

По состоянию на 1 февраля 2020 года бытовые потребители Волыни задолжали ООО "Волыньгаз Сбыт" 500 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средствами, которые "Волыньгаз Сбыт" получает от клиентов, компания рассчитывается с оптовым поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" и другими участниками рынка. Поэтому, по словам пресс-службы, от состояния расчетов потребителей за использованный газ зависит стабильность газоснабжения области.

"Наибольшие долги за потребленный газ имеют жители Луцка – около 190 млн гривен. Мы обращаемся к наших клиентам и призываем своевременно рассчитываться за потребленное голубое топливо. Если есть необходимость, должники могут заключить договор на реструктуризацию с нашей компанией. В таком случае оплата производится частями и только в таком случае можно избежать отключения газоснабжения", - отмечает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

В пресс-службе отметили, что платя вовремя за потребленный газ, клиенты могут оформить государственную помощь на назначение субсидий и льгот. Поэтому "Волыньгаз Сбыт" рекомендует рассчитываться за предоставленные услуги и гарантированно обеспечить себе бесперебойные поставки газа. В противном случае, если волыняне имеют долги, то могут остаться без государственной помощи.

"Ради взаимопонимания и сотрудничества между клиентами и газоснабжающей организацией, есть возможность оформить договор реструктуризации. Такой вариант дает возможность для потребителей посильно и равными частями погасить долг за использованный природный газ. Также, если есть договор реструктуризации задолженности, потребители могут обращаться в управление социальной защиты населения для оформления государственной помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для заключения договора реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться в ООО "Волыньгаз Сбыт" и предоставить паспорт собственника (или лица, которое заключило заявление присоединении к условиям типового договора на поставку природного газа), справку о присвоении идентификационного кода, справку о составе семьи и справку, что подтверждает неплатежеспособность потребителя и членов его семьи