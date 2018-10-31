Потребление природного газа в Сумской области сократилось на 3%

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Больше всего уменьшилось использование природного газа производителями тепловой энергии и бытовыми потребителями

За 9 месяцев 2018 года ПАО "Сумыгаз" распределило потребителям свыше 489 млн куб. м. газа. Это на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С 2011 года годовой объем потребления голубого топлива за всеми группами потребителей Сумской области сократился на 31%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Больше всего уменьшилось использование природного газа производителями тепловой энергии - на 16% и бытовыми потребителями - на 6,5% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Однако бюджетные организации увеличили потребление на 7,7%, промышленность – на 8,3% и религиозные организации – на 13,6%.

"Независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение в регионе. Потребление природного газа уменьшается, зато протяженность газопроводов и количество потребителей – нет", - отметила финансовый директор ПАО "Сумыгаз" Светлана Рыбальченко.

Уменьшение объемов транспортировки ресурса газораспределительными сетями региона негативно влияет на финансовое состояние компании. Вместе с этим ситуацию осложняют долги за услугу распределения природного газа. По состоянию на сегодня, промышленные предприятия задолжали 2,2 млн гривен, теплоэнергетические компании - 649,5 тыс. гривен, бюджетные организации и учреждения - 213,1 тыс. гривен.

ПАО "Сумыгаз" не получает оплату от потребителей за природный газ. С 1 июля 2015 года это делают газоснабжающие предприятия. Сейчас "Сумыгаз" получает только 54 коп. за доставку 1 кубометра газа до потребителя. Поэтому тарифная выручка предприятия напрямую зависит от объемов распределенного газа. Деньги за газ поступают на специальные счета газоснабжающего предприятия. Оттуда, основная часть средств автоматически по утвержденному алгоритму направляется в НАК "Нафтогаз Украины".