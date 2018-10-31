Споживання природного газу в Сумській області скоротилось на 3%

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Найбільше зменшилось використання природного газу виробниками теплової енергії та побутовими споживачами

За 9 місяців 2018 року ПАТ "Сумигаз" розподілило споживачам понад 489 млн куб. м. газу. Це на 3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. З 2011 року річний обсяг споживання блакитного палива за усіма групами споживачів Сумської області скоротився на 31%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найбільше зменшилось використання природного газу виробниками теплової енергії - на 16% та побутовими споживачами - на 6,5% менше ніж за аналогічний період минулого року. Проте бюджетні організації збільшили споживання на 7,7%, промисловість – на 8,3% та релігійні організації – на 13,6%.

"Незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійне і безаварійне газопостачання в регіоні. Споживання природного газу зменшується, натомість протяжність газопроводів та кількість споживачів – ні", - зазначила фінансовий директор ПАТ "Сумигаз" Світлана Рибальченко.

Зменшення обсягів транспортування ресурсу газорозподільними мережами регіону негативно впливає на фінансовий стан компанії. Разом з цим ситуацію ускладнюють борги за послугу розподілу природного газу. Станом на сьогодні, промислові підприємства заборгували 2,2 млн гривень, теплоенергетичні компанії - 649,5 тис. гривень, бюджетні організації та установи - 213,1 тис. гривень.

ПАТ "Сумигаз" не отримує оплату від споживачів за природний газ. З 1 липня 2015 року це роблять газопостачальні підприємства. Нині "Сумигаз" отримує тільки 54 коп. за доставку 1 кубометру газу до споживача. Тому тарифна виручка підприємства напряму залежить від обсягів розподіленого газу. Гроші за газ надходять на спеціальні рахунки газопостачального підприємства. Звідти, основна частина коштів автоматично за затвердженим алгоритмом направляється в НАК "Нафтогаз України".