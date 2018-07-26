Потребление газа в Сумской области сократилось на 2,5%

На сегодня "Сумыгаз" получает 54 копейки с одного кубометра распределенного газа

За 6 месяцев 2018 года сетями Сумской области распределены 426,7 млн куб. м природного газа, что на 2,5% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Сумыгаз".

В целом по всем группам потребителей объем распределенного газа сократился на 2,5%. Домохозяйства потребили природного газа на 5,2% меньше, предприятия ТКЭ - на 19,7%. Бюджетные же учреждения увеличили объемы потребления на 7,9%, промышленность - на 12,7%.

Такие показатели являются неблагоприятными для работы, ведь из-за уменьшения объемов потребления газа "Сумыгаз" недотримує плановые поступления, а это отражается на способности реализовать инвестиционную программу - возможности инвестировать необходимые средства в обеспечение бесперебойного газоснабжения. К тому же, кризисная ситуация с поступлением средств усугубляется еще и сезонностью потребления газа в летний период оно значительно уменьшается по сравнению с холодными временами года.

"С 2011 года годовой объем потребления голубого топлива за всеми группами потребителей сократился на 31%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойный и безаварийный распределение природного газа по сетям Сумской области", – отметил главный инженер ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

Отметим, что на сегодня "Сумыгаз" получает 54 копейки с одного кубометра распределенного газа. Львиная доля этих средств, а именно - 40,8%, идет на оплату природного газа на производственно-технологические расходы, 41,5% - на зарплату рабочих, остальные – на обеспечение функционирования аварийных служб, организацию работы сервисных центров, установку, поверку счетчиков, обслуживание сетей, прочее.

При таких условиях средний уровень заработной оплаты на предприятии на треть меньше чем средний по промышленности в регионе, что приводит к потере квалифицированных кадров, которые обеспечивают уровень надежности и безопасности газораспределительной системы.