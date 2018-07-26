Споживання газу в Сумській області скоротилось на 2,5%

На сьогодні "Сумигаз" отримує 54 копійки з одного кубометру розподіленого газу

За 6 місяців 2018 року мережами Сумської області розподілено 426,7 млн куб. м природного газу, що на 2,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Сумигаз".

Загалом по всім групам споживачів об’єм розподіленого газу скоротився на 2,5%. Домогосподарства спожили природного газу на 5,2% менше, підприємства ТКЕ - на 19,7%. Бюджетні установи ж збільшили обсяги споживання на 7,9%, промисловість - на 12,7%.

Такі показники є несприятливими для роботи, адже через зменшення обсягів споживання газу "Сумигаз" недотримує планові надходження, а це відображається на спроможності реалізувати інвестиційну програму - можливості інвестувати необхідні кошти в забезпечення безперебійного газопостачання. До того ж, кризова ситуація із надходженням коштів поглиблюється ще й сезонністю споживання газу - коли в літній період воно значно зменшується у порівнянні із холодними порами року.

"З 2011 року річний обсяг споживання блакитного палива за усіма групами споживачів скоротився на 31%. Однак незалежно від обсягів розподіленого газу, ми несемо відповідальність за безперебійний і безаварійний розподіл природного газу мережами Сумської області", – зазначив головний інженер ПАТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

Зазначимо, що на сьогодні "Сумигаз" отримує 54 копійки з одного кубометру розподіленого газу. Левова частка цих коштів, а саме - 40,8%, йде на оплату природного газу на виробничо-технологічні витрати, 41,5% - на зарплату робітників, решта – на забезпечення функціонування аварійних служб, організацію роботи сервісних центрів, встановлення, повірку лічильників, обслуговування мереж, тощо.

За таких умов середній рівень заробітної оплати на підприємстві на третину менший ніж середній по промисловості в регіоні, що призводить до втрати кваліфікованих кадрів, які забезпечують рівень надійності та безпеки газорозподільної системи.