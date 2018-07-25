Потребление газа в Хмельницкой области в первом полугодии уменьшилось на 3%

ПАО "Хмельницкгаз" недополучило свыше 11 млн гривен запланированной тарифной выручки

За 6 месяцев 2018 года общий объем потребления природного газа в Хмельницкой области составил 377 млн куб. м, что на 3,4 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Хмельницкгаз".

Промышленные потребители и население уменьшили использование энергоносителя соответственно на 9% и 6%. Потребители же бюджетной сферы несущественно увеличили использование газа на 1%. В результате ПАО "Хмельницкгаз" недополучило свыше 11 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей.

"Тарифная выручка компании уменьшается вместе с объемами потребления Поэтому, мы не имеем возможности в полной мере реализовывать Инвестиционную программу, закупать необходимую технику или материалы", - говорит технический директор "Хмельницкгаза" Александр Лоб. - За полгода на выполнение Инвестпрограммы имеем лишь 30% финансирования необходимых запланированных мероприятий".

Поэтому ПАО "Хмельницкгаз" вынужденно откладывает первоочередные работы на осенний или даже зимний периоды. Сейчас ПАО "Хмельницкгаз" получает только 71 коп. с НДС за распределение одного кубометра природного газа.

За счет этих средств проводится модернизация и капитальный ремонт газовых сетей и сооружений на них, обеспечивается функционирование аварийно-диспетчерской службы, Центров обслуживания клиентов, осуществляются ремонты и поверка счетчиков, выплачивается заработная плата и т. д. Только в 2017 году убытки предприятия от осуществления деятельности по распределению природного газа составили 24,3 млн гривен.