Потребление газа в Хмельницкой области в 2019 году сократилось на 25%

Потребители газа Хмельницкой области в 2019 году использовали 287 млн куб. м природного газа. Это на 97 млн куб. м или на 25% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Сейчас снижение объемов потребления газа наблюдается среди всех категорий потребителей Хмельницкой области. Так, населением в 2019 году использовано 276 млн куб. м голубого топлива, или на 91 млн куб. м меньше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Небытовые потребители газа - бюджетные и промышленные, являющиеся клиентами ООО "Хмельницкгаз Сбыт", сократили потребление почти на 36%.

"Потребители газа-клиенты газоснабжающей компании ощутимо уменьшили использование голубого топлива, - информирует директор ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. - По нашему мнению, главными причинами стали теплые погодные условия в течение всего отопительного периода, а также достаточно высокая цена газа, в частности, в I квартале прошлого года".

В пресс-службе также напомнили, что за 3 месяца отопительного периода 2019-2020 гг. долги жителей Хмельницкой области выросли более чем 206 млн гривен. Сейчас задолженность за использованный газ достигла больше, чем 565 млн гривен, что крайне негативно влияет на дальнейшую закупку газа. Просроченную задолженность имеют 63% клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт", или более 255 тыс. потребителей.