Потребление электроэнергии в Украине значительно выросло из-за морозов

Потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в январе 2021 года возросло на 5,8% по сравнению с январем 2020 года. По оперативным данным, потребление достигло уровня 2019 года.

Как отмечается в сообщении, ключевым фактором роста потребления была типичная для зимнего периода низкая температура воздуха, изменение которой сразу отражается на потреблении электроэнергии. В частности, среднемесячная температура января 2021 года составляла 1,4 градусов мороза, в отличие от января 2020 года со среднемесячной температурой 0,7 градусов тепла (низкая только 3 градусов мороза).

В январе все группы потребителей, кроме транспорта, увеличили свое потребление по сравнению с январем 2020 года.

В пятерке лидеров сельскохозяйственные потребители - на +11% (с 299 до 333 млн кВт∙ч), строительство - на +10% (с 97 до 107 млн кВт∙ч), населения - на +8% (с 3649 до 3954 млн кВт∙ч), промышленность - на +5(с 4187 до 4403 млн кВт∙ч) и коммунально-бытовые потребители - на 5% (с 1444 до 1517 млн кВт∙ч).