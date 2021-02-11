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Споживання електроенергії в Україні значно зросло через морози

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 17:00
Споживання електроенергії в Україні значно зросло через морози Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України у січні 2021 року зросло на 5,8% порівняно з січнем 2020 року. За оперативними даними, споживання досягло рівня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Як зазначається в повідомленні, ключовим чинником зростання споживання була типова для зимового періоду низька температура повітря, зміна якої відразу позначається на споживанні електроенергії. Зокрема, середньомісячна температура січня 2021 року становила 1,4 градусів морозу, на відміну від січня 2020 року з середньомісячною температурою 0,7 градусів тепла (найнижча лише 3 градусів морозу).

Споживання електроенергії в Україні значно зросло через морози

У січні всі групи споживачів, окрім транспорту, збільшили своє споживання порівняно з січнем 2020 року.

Споживання електроенергії в Україні значно зросло через морози

У п’ятірці лідерів сільськогосподарські споживачі - на +11% (з 299 до 333 млн кВт∙год), будівництво - на +10% (з 97 до 107 млн кВт∙год), населення - на +8% (з 3649 до 3954 млн кВт∙год), промисловість - на +5(з 4187 до 4403 млн кВт∙год) та комунально-побутові споживачі - на 5% (з 1444 до 1517 млн кВт∙год).

Споживання електроенергії в Україні значно зросло через морози

Нагадаємо, споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України (нетто, без урахування втрат в мережах) за 2020 рік становило 117,7 млрд кВт∙год. Це на 2,1% менше, ніж за 2019 рік (120,2 млрд кВт∙год).

Як повідомляло РБК-Україна, постанову Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрало чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

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