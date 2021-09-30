Потребительские настроения украинцев немного улучшились: что стало причиной

Индекс текущего положения вырос и составляет 70,3, что на 2,1 п. выше показателя июля. Индекс экономических ожиданий в августе составляет 75,9, что на 2,6 п. выше уровня этого индекса в июле.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 1,4 п. и составляет 136. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 1,2 п. и составляет 190,8. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 6,3 п. и составляет 133,1.

"В августе 2021 года по сравнению с июлем существенных изменений в индексе потребительских настроений и в его компонентах не произошло. В сравнении с первым кварталом 2021 года наблюдается слабая тенденция к улучшению потребительских настроений, в частности оценки текущего материального положения и его будущей смены", - комментируют аналитики Info Sapiens.