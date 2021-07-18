UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Потребительские настроения украинцев немного улучшились: что стало причиной

Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений в Украине в июне 2021 года составил 72,9 п., что на 1,6 п. выше чем в мае. Незначительный рост индикатора вызван улучшением ожиданий по развитию экономики в течение ближайшего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В июне 2021 года индекс текущего положения вырос и составляет 68,0, что на 3,2 п. выше показателя мая. Индекс экономических ожиданий в июне составляет 76,2, что на 0,6 п. выше уровня этого индекса в мае.

Показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 5,3 п. и составляет 138,7. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,1 п. и составляет 188,1. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 8,2 п. и составляет 128,0.

"В июне 2021 года три индексы заметно превысили средний уровень за последние 12 месяцев: текущего личного материального положения, развития экономики в ближайший год и целесообразности делать крупные покупки. Несмотря на рост в течение 2021 года, эти индексы до сих пор не вернулись на средний "доковидный уровень" (период с июня 2019 по февраль 2020 года)" - комментируют аналитики Info Sapiens.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "очень плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую".

Читайте РБК-Украина в Google News
потребители