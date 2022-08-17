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Потребительские настроения за последний месяц несколько улучшились: чего ожидают украинцы

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Украина, Среда 17 августа 2022 08:46
Потребительские настроения за последний месяц несколько улучшились: чего ожидают украинцы Фото: экономические настроения украинцев улучшились в июле 2022 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2022 года составил 73,2 п., что на 1,1 п. выше показателя июня. Несколько выросли индексы ожидаемых изменений материального положения, ожидаемого развития экономики в течение года и целесообразности делать большие закупки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 37,2, что на 1,1 п. ниже уровня этого показателя в июне. Индекс экономических ожиданий в июле вырос на 2,5 п. и составляет 97,2 п.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 3,7 п. и составляет 146,4 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,6 п. и составляет 183 п. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,4 п. и составляет 157,5 п.

"Основные индексы стабилизировались в июле и статистически незначимо изменились по сравнению с июнем 2022 года. Индекс текущего положения значительно замедлил темпы падения, а индекс экономических ожиданий даже показал тенденцию к росту. В то же время ухудшаются ожидания безработицы, инфляции и девальвации", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Потребительские настроения за последний месяц несколько улучшились: чего ожидают украинцы

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинакова. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Напомним, девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились. Во втором квартале 2022 года руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 36,06 грн/доллар.

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