Потребители "Житомиргаз Сбыта" задолжали 486 млн гривен за голубое топливо

По состоянию на 1 мая 2020 года клиенты ООО "Житомиргаз Сбыт" задолжали за газ 486 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что всего задолжали за газ 272 тыс. клиентов ООО "Житомиргаз Сбыт". Из них почти 33 тыс. потребителей имеют долг от 1 до 5 тыс. гривен, а 1353 неплательщики накопили долги на сумму свыше 10 тыс. гривен.

"Во время карантина компания не начисляет пеню за несвоевременную уплату услуг газоснабжения. Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались наши потребители. Однако хотим подчеркнуть, что карантин закончится, а долги останутся. Поэтому призываем платить за использованный газ, чтобы накопленные долги не привели к отключению газоснабжения в будущем", - говорит директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарська.

В пресс-службе напомнили, что оплатить за газ дистанционно, не выходя из дома, клиенты ООО "Житомиргаз Сбыт" могут с помощью онлайн-сервисов, мобильных приложений 104 Mobile (для Android) и 104 Mobile Light (для iOS), чат-боту 7104ua в Viber и в Личном кабинете на сайте 104.ua.

"Для удобства клиентов ООО "Житомиргаз Сбыт" введена экспресс-регистрация Личного кабинета, которым уже пользуются почти 120 тыс. потребителей газа Житомирской области. Чтобы пройти экспресс-регистрацию, достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067-33-38-104 и сообщить оператору номер лицевого счета и последнюю сумму оплаты или номер счетчика. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему, а также ссылка, по которой нужно перейти для активации профиля", - говорится в сообщении.