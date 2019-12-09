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Потребители "Закарпатгаз Сбыта" задолжали почти 875 млн гривен

Новости » Энергетика     09.12.2019 - 14:15
Потребители "Закарпатгаз Сбыта" задолжали почти 875 млн гривен
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Основанием для прекращения газоснабжения является месячная просроченная задолженность

По состоянию на ноябрь клиенты ООО "Закарпатгаз Сбыт" задолжали за потребленный газ почти 875 млн гривен. По сравнению с началом 2019 года, задолженность уменьшилась на 29%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 875 млн гривен долга почти 10 млн гривен задолжали закарпатцы, которые получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и районов упомянутых административных территориальных единиц", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в этих населенных пунктах зафиксировано и наибольшее количество отключений от газоснабжения за задолженность. В общем, в ноябре текущего года предоставлено 3300 поручений на прекращение подачи газа потребителям по всей Закарпатской области.

"Бывают случаи, когда потребитель получает предупреждение, но все равно не платит долг. Тогда, согласно правилам поставки природного газа, наша компания вынуждена предоставлять соответствующее поручение АО "Закарпатгаз" на прекращение такому потребителю газоснабжения", – пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

В пресс-службе отметили, что основанием для прекращения газоснабжения является месячная просроченная задолженность.

"В то же время, практика показывает, что сумма "порога", после которого дело передается на прекращение газоснабжения в среднем составляет 3-5 тыс. гривен, а в отдельных случаях - от тысячи гривен", - говорится в сообщении.

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