Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Благодаря настойчивой работе с неплательщиками с начала года задолженность уменьшилась на 26,5%

Потребители задолжали "Волыньгаз Сбыту" более 390 млн гривен за природный газ. Для того, чтобы избежать прекращения газоснабжения, компания предлагает должникам заключить договор реструктуризации долга с составлением графика его погашения. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаз Сбыта".

Почти 100% задолженности перед компанией составляют начисления, не оплаченные бытовыми потребителями. По состоянию на 1 октября клиенты задолжали поставщику 391 млн гривен за потребленный газ. В сентябре компанией направлено должникам почти 3 тыс. сообщений и предупреждений о прекращении газоснабжения. С начала года в суд подано более 415 исков о взыскании задолженности за потребленный газ на общую сумму 3,5 млн гривен. Из-за значительных неплатежей прекращено снабжение газа почти 2,1 тыс. должникам.

"С наступлением холодов объемы потребления газа растут. Соответственно возрастут и начисления. От своевременной и полной их уплаты зависит бесперебойность и безопасность поставки газа в регионе. В отопительный сезон вопросы расчетов стоит особенно остро", - отмечает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

По словам пресс-службы, для избежания подобных ситуаций, клиенты ООО "Волыньгаз Сбыт" могут заключить с компанией договор реструктуризации долга с составлением графика его погашения. С такими ходатайствами потребители газа могут обратиться в Центры обслуживания клиентов на местах. Кроме того, при наличии оснований, потребители газа могут обратиться в органы субсидий о назначении государственной помощи на оплату коммунальных услуг.