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Споживачі заборгували "Волиньгаз Збуту" понад 390 млн гривень

Новини » Енергетика    29.10.2019 - 15:27
Споживачі заборгували "Волиньгаз Збуту" понад 390 млн гривень
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Завдяки наполегливій роботі із неплатниками з початку року заборгованість зменшилась на 26,5%

Споживачі заборгували "Волиньгаз Збуту" понад 390 млн гривень за природний газ. Для того, щоб уникнути припинення газопостачання, компанія пропонує боржникам укласти договір реструктуризації боргу зі складанням графіку його погашення. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгаз Збуту".

Майже 100% заборгованості перед компанією становлять нарахування, не сплачені побутовими споживачами. Станом на 1 жовтня клієнти боргують постачальнику 391 млн гривень за спожитий газ. У вересні компанією направлено боржникам майже 3 тис. повідомлень та попереджень про припинення газопостачання. З початку року до суду подано понад 415 позовів про стягнення заборгованості за спожитий газ на загальну суму 3,5 млн гривень. Через значні неплатежі припинене постачання газу майже 2,1 тис. боржникам.

"З настанням холодів обсяги споживання газу зростають. Відповідно зростуть і нарахування. Від своєчасної та повної їх сплати залежить безперебійність та безпека постачання газу в регіоні. В опалювальний сезон питання розрахунків стоїть особливо гостро," - наголошує директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

За словами прес-служби, для уникнення подібних ситуацій клієнти ТОВ "Волиньгаз Збут" можуть укласти з компанією договір реструктуризації боргу зі складанням графіку його погашення. З такими клопотаннями споживачі газу можуть звернутися до Центрів обслуговування клієнтів на місцях. Крім того, за наявності підстав, споживачі газу можуть звернутися до органів субсидій про призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг.

Понад 2 тис. клієнтів "Чернігівгаз Збуту" можуть управляти запасом газу онлайн
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