Потребители "Ровногаз Сбыта" задолжали более 190 млн гривен

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Почти 100% задолженности перед компанией - это начисления, не оплаченные бытовыми потребителями

На начало отопительного сезона благодаря упорной работе "Ровногаз Сбыта" с неплательщиками задолженность за газ уменьшилась на 26%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на 1 октября клиенты ООО "Ровногаз Сбыт" задолжали более 190 млн гривен за потребленный газ. Почти 100% задолженности перед компанией - это начисления, не оплаченные бытовыми потребителями.

"От своевременной и полной оплаты услуг зависит бесперебойность и безопасность поставки газа в регионе. С наступлением холодов объемы потребления газа растут. Соответственно возрастут также начисления. Вопрос расчетов в отопительный сезон стоит особенно остро, и мы стараемся делать все, чтобы потребители чувствовали себя уютно в своих домах и своевременно рассчитывались за потребленные услуги. В противном случае нам придется прекращать газоснабжение", - отмечает директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

По словам пресс-службы, только в сентябре компания направила должникам 3,3 тыс. сообщений на отключение газоснабжения и предупреждений о задолженности за потребленный природный газ.

"С начала года в суд подано более 196 исков о взыскании задолженности за потребленный газ на общую сумму 2,9 млн гривен. За имеющиеся долги в сентябре вынужденно прекращено снабжение газа 96 потребителям, а с начала года – 1104 потребителям. Чтобы не пришлось прибегать к крайним мерам, "Ровногаз Сбыт" предлагает клиентам заключать с обществом договор реструктуризации долга и составлять график его погашения. С этой целью потребители газа могут обратиться в центры обслуживания клиентов по месту жительства", - говорится в сообщении.