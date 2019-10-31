Споживачі "Рівнегаз Збуту" заборгували понад 190 млн гривень

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Майже 100% заборгованості перед компанією - це нарахування, не сплачені побутовими споживачами

На початок опалювального сезону завдяки наполегливій роботі "Рівнегаз Збуту" з неплатниками заборгованість за газ зменшилась на 26%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Станом на 1 жовтня клієнти ТОВ "Рівнегаз Збут" боргують понад 190 млн гривень за спожитий газ. Майже 100% заборгованості перед компанією - це нарахування, не сплачені побутовими споживачами.

"Від своєчасної та повної оплати послуг залежить безперебійність та безпека постачання газу в регіоні. З настанням холодів обсяги споживання газу зростають. Відповідно зростуть також нарахування. Питання розрахунків у опалювальний сезон стоїть особливо гостро і ми намагаємося робити все, аби споживачі почували себе затишно у своїх домівках і своєчасно розраховувалися за спожиті послуги. В іншому разі нам доведеться припиняти газопостачання", - наголошує директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

За словами прес-служби, лише у вересні компанія направила боржникам 3,3 тис. повідомлень на відключення газопостачання та попереджень про заборгованість за спожитий природний газ.

"З початку року до суду подано понад 196 позовів про стягнення заборгованості за спожитий газ на загальну суму 2,9 млн гривень. Через наявні борги у вересні вимушено припинене постачання газу 96 споживачам, а з початку року – 1104 споживачам. Аби не довелося вдаватися до крайніх заходів, "Рівнегаз Збут" пропонує клієнтам укладати з товариством договір реструктуризації боргу і складати графік його погашення. З цією метою споживачі газу можуть звернутися до центрів обслуговування клієнтів за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.