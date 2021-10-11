Потребители приобрели в "Винницагазе" почти 800 единиц газового оборудования

С начала года потребители газа Винницкой области приобрели в АО "Винницагаз" почти 800 единиц различного газового оборудования – от сигнализаторов газа до котлов. Компания предоставляет услуги подключения и реконструкции сетей в комплексе с продажей необходимого оборудования и его сервисным обслуживанием.

За 9 месяцев текущего года потребители приобрели в АО "Винницагаз" почти 500 газовых котлов и водонагревателей, 240 сигнализаторов загазованности и 45 модемов дистанционной передачи данных. Компания предоставляет новые услуги по продаже, установке и сервисному обслуживанию газового оборудования. По словам пресс-службы, особенно выгодное приобретение приборов в комплексе с услугами присоединения к сетям или реконструкции, которые уже заказали около 750 клиентов.

"Комплексная услуга "Газ под ключ" охватывает все этапы – от подачи заявления, проектных и монтажных работ до пуска газа в газовые приборы и их сервисного обслуживания. Это позволяет потребителю сэкономить время и средства, получить профессиональные услуги в одном месте", – объясняет директор по капитальному строительству АО "Винницагаз" Николай Яременко.

По словам пресс-службы, с недавних пор потребители могут воспользоваться акционным предложением для замены существующего котла по фиксированной цене 8500 гривен. Услуга действительна при покупке котла в 104.ua Клиентское пространство, если расположение прибора и мощность потребления газа не изменяются, а также отсутствует необходимость менять систему дымохода.

"АО "Винницагаз" более 65 лет работает с газовыми сетями. Опыт специалистов в сочетании с новейшими технологиями, позволяют выполнять работы любого уровня сложности. А услуга "под ключ" дает долгосрочную гарантию на оборудование от ведущих европейских производителей при условии соблюдения правил пользования и сервисного обслуживания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что заказать услугу "Газ под ключ", получить консультацию, подобрать и приобрести необходимое оборудование потребители могут в центрах обслуживания "104.ua Клиентское пространство" или по телефону 0 800 304 104.

"Ознакомиться со всем ассортиментом товаров можно на сайте. Оборудование сертифицировано, соответствует международным требованиям качества, обеспечит потребителям комфорт, безопасность и надежность при пользовании газом. В вопросах выбора оборудования вам всегда поможет персональный менеджер 104.ua Клиентского пространства. В свою очередь, АО "Винницагаз" осуществит профессиональную установку и обслуживание приборов", - говорится в сообщении.