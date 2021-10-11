Споживачі придбали у "Вінницягазі" майже 800 одиниць газового обладнання

З початку року споживачі газу Вінницької області придбали в АТ "Вінницягаз" майже 800 одиниць різного газового обладнання – від сигналізаторів газу до котлів. Компанія надає послуги підключення та реконструкції мереж в комплексі з продажем необхідного обладнання та його сервісним обслуговуванням.

За 9 місяців поточного року споживачі придбали в АТ "Вінницягаз" майже 500 газових котлів та водонагрівачів, 240 сигналізаторів загазованості та 45 модемів дистанційної передачі даних. Компанія надає нові послуги з продажу, встановлення та сервісного обслуговування газового обладнання. За словами прес-служби, особливо вигідне придбання приладів в комплексі з послугами приєднання до мереж або реконструкції, які вже замовили близько 750 клієнтів.

"Комплексна послуга "Газ під ключ" охоплює всі етапи – від подачі заяви, проектних і монтажних робіт до пуску газу в газові прилади та їх сервісного обслуговування. Це дозволяє споживачеві заощадити час і кошти, отримати професійні послуги в одному місці", – пояснює директор з капітального будівництва АТ "Вінницягаз" Микола Яременко.

За словами прес-служби, віднедавна споживачі можуть скористатися акційною пропозицією для заміни існуючого котла за фіксованою ціною 8500 гривень. Послуга дійсна при покупці котла в 104.ua Клієнтський простір, якщо розташування приладу і потужність споживання газу не змінюються, а також відсутня необхідність міняти систему димоходу.

"АТ "Вінницягаз" більше 65 років працює з газовими мережами. Досвід фахівців в поєднанні з новітніми технологіями, дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності. А послуга "під ключ" дає довгострокову гарантію на обладнання від провідних європейських виробників за умови дотримання правил користування та сервісного обслуговування", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що замовити послугу "Газ під ключ", отримати консультацію, підібрати і придбати необхідне обладнання споживачі можуть в центрах обслуговування "104.ua Клієнтський простір" або за телефоном 0 800 304 104.

"Ознайомитися з усім асортиментом товарів можна на сайті. Обладнання сертифіковане, відповідає міжнародним вимогам якості, забезпечить споживачам комфорт, безпеку і надійність при користуванні газом. У питаннях вибору обладнання вам завжди допоможе персональний менеджер 104.ua Клієнтського простору. У свою чергу, АТ "Вінницягаз" здійснить професійну установку і обслуговування приладів", - йдеться в повідомленні.