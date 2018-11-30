Потребители газа Запорожской области смогут выбирать компанию для обслуживания газовых сетей

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Эти работы будет выполнять любая компания, которая получит разрешение от Управления Гоструда области

С нового года владельцы, балансодержатели или арендаторы жилья получат возможность самостоятельно выбирать подрядчика для технического обслуживания газовых приборов и внутридомовых сетей. Эти работы будет выполнять любая компания, которая получит разрешение от Управления Гоструда в Запорожской области, а услуга станет рыночной. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Запорожгаз".

"Все расходы на обслуживание внутредомовых сетей должны быть включены в плату на содержание домов. Эти изменения обусловлены принятием Закона Украины "О жилищно-коммунальные услуги", - говорит главный инженер ПАО "Запорожгаз" Виталий Нестеренко. – А собственники жилья будут отвечать за своевременное техобслуживание газовых сетей и оборудования.

При этом ПАО "Запорожгаз" остается ответственным за надежную и безопасную эксплуатацию распределительных газовых сетей до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Также оператор ГРС имеет право ограничить газоснабжение на объект в случае необеспечения собственником или балансодержателем дома технического обслуживания газовых приборов и сети.