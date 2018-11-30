Споживачі газу Запорізької області зможуть обирати компанію для обслуговування газових мереж

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Ці роботи виконуватиме будь-яка компанія, яка матиме дозвіл від Управління Держпраці області

З нового року власники, балансоутримувачі або орендарі житла отримають змогу самостійно обирати підрядника для технічного обслуговування газових приладів та внутрішньобудинкових мереж. Ці роботи виконуватиме будь-яка компанія, яка матиме дозвіл від Управління Держпраці у Запорізькій області, а послуга стане ринковою. Про це повідомляє прес-служба ПАО "Запоріжгаз".

"Всі витрати на обслуговування внутршіньобудинкових мереж мають бути включені в плату на утримання будинків. Ці зміни зумовлені прийняттям Закону України "Про житлово-комунальні послуги", - говорить головний інженер ПАО "Запоріжгаз" Віталій Нестеренко. – А власники житла відповідатимуть за вчасне техобслуговування газових мереж і обладнання".

При цьому ПАТ "Запоріжгаз" залишається відповідальним за надійну та безпечну експлуатацію розподільних газових мереж до межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Також оператор ГРМ має право обмежити газопостачання на об’єкт у разі незабезпечення власником або балансоутримувачем будинку технічного обслуговування газових приладів і мережі.