Потребители не должны покрывать 37 млрд гривен убытков тепловиков, - глава АГРУ

Глава Ассоциации газового рынка Украины считает, что потребитель не должен платить за ошибки в государственном регулировании тепловиков. По его мнению, проблему убыточных тарифов предыдущих лет необходимо решать на законодательном уровне.

Об этом в интервью заявил глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

По его словам, причиной большинства долгов на газовом рынке является государственное регулирование. Заниженные тарифы на тепло стали убытками компаний, которые оформились в долги перед НАК "Нафтогаз Украины". Долги ТКЭ составляют большую часть из них - около 37 млрд гривен.

"Задолженность ТКЭ - это большая проблема. Компании не виноваты, что регулирующие органы не устанавливали им экономически обоснованный тариф, - отмечает Денис Сенектутов. - Разве потребитель тепла в этом виноват? И готов ли он за это платить в текущей экономической ситуации?".

Общая сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд гривен. По мнению главы АГРУ, решение этой проблемы предложено в законопроекте №3800-1, инициированном группой депутатов почти из всех фракций. Аналогичное решение - списать безнадежные долги - уже принято на рынке электроэнергии. Верховная Рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка и 15 июля его подписал президент.

"Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке поставщиков жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность как всех предприятий отрасли", - отметил Сенектутов.