Для потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыта" разработана экспресс-регистрация на 104.ua

"Ивано-Франковскгаз Сбыт" разработал экспресс-доступ к онлайн-сервису 104.ua. Теперь, достаточно звонка со смартфона в контакт-центр компании и Личный кабинет будет создан автоматически. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для автоматической регистрации Личного кабинета на сайте 104.ua достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр компании (0342 76 63 04) и назвать свой лицевой счет. После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на мобильный телефон клиента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которое будет указано в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль. Войти в Личный кабинет можно и с компьютера. Логин и пароль – те же самые.

"С помощью сервиса клиенты могут быстро передать показания счетчика, безопасно и просто оплатить за газ и его доставку, скачать счета, отслеживать собственное потребление и расходы", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, сейчас в Ивано-Франковской области преимущества Личного кабинета уже оценили 150 тыс. домохозяйств.