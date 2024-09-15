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Потрапив в полон, але місію виконав. Герой-партизан розповів про своє останнє завдання

Фото: Герой України та колишній полонений Володимир Жемчугов (facebook.com/Karazin.University)
Автор: Каріна Левицька

Колишній полонений Володимир Жемчугов розповів про своє останнє виконане завдання. Він завершив його, але відразу після цього потрапив в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко

"Тепер у них була авіація (йдеться про події війни на Донбасі у 2015 році - ред.). Ми знали про це, і збройні сили також, тому ми повинні були запобігти цьому. Було два шляхи: відключити електропостачання або пошкодити вежі. Ми вирішили відключити електропостачання. Тому мені довелося йти через поля", - зауважив Жемчугов.

Він пояснив, що вирішив йти самостійно, бо це було надто небезпечно. Проте з собою він взяв міну з годинником.

"Вона була біля села Крещевата. Я звернув увагу на стенд з електрикою і зробив помилку. Нас вчили повертатися тим же шляхом, яким ми прийшли, але я вирішив не робити цього. Я хотів, щоб мене не помітили, і пішов через поле, яке було між двома авіабазами, а воно було повністю заміноване. Я наступив на міну. Мене вчили, як реагувати, але я зробив це неправильно і затулився руками. Мене сильно поранило. Росіяни почули вибух, і мене взяли в полон", - повідомив екс-полонений.

Жемчугов розповів, що після того, як його виявили, росіяни відвезли його в лікарню та відрізали руки, а також зробили операцію на очах.

"Були внутрішні травми. Але наступного дня міна, яку я встановив, вибухнула, і моя місія була успішно виконана", - підкреслив Герой України.

 

Нагадаємо, що в інтерв'ю Жемчугов також порівняв те, настільки змінився партизанський рух в Україні до та після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

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