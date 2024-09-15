ua en ru
Нд, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потрапив в полон, але місію виконав. Герой-партизан розповів про своє останнє завдання

Україна, Неділя 15 вересня 2024 17:04
UA EN RU
Потрапив в полон, але місію виконав. Герой-партизан розповів про своє останнє завдання Фото: Герой України та колишній полонений Володимир Жемчугов (facebook.com/Karazin.University)
Автор: Каріна Левицька

Колишній полонений Володимир Жемчугов розповів про своє останнє виконане завдання. Він завершив його, але відразу після цього потрапив в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко

"Тепер у них була авіація (йдеться про події війни на Донбасі у 2015 році - ред.). Ми знали про це, і збройні сили також, тому ми повинні були запобігти цьому. Було два шляхи: відключити електропостачання або пошкодити вежі. Ми вирішили відключити електропостачання. Тому мені довелося йти через поля", - зауважив Жемчугов.

Він пояснив, що вирішив йти самостійно, бо це було надто небезпечно. Проте з собою він взяв міну з годинником.

"Вона була біля села Крещевата. Я звернув увагу на стенд з електрикою і зробив помилку. Нас вчили повертатися тим же шляхом, яким ми прийшли, але я вирішив не робити цього. Я хотів, щоб мене не помітили, і пішов через поле, яке було між двома авіабазами, а воно було повністю заміноване. Я наступив на міну. Мене вчили, як реагувати, але я зробив це неправильно і затулився руками. Мене сильно поранило. Росіяни почули вибух, і мене взяли в полон", - повідомив екс-полонений.

Жемчугов розповів, що після того, як його виявили, росіяни відвезли його в лікарню та відрізали руки, а також зробили операцію на очах.

"Були внутрішні травми. Але наступного дня міна, яку я встановив, вибухнула, і моя місія була успішно виконана", - підкреслив Герой України.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Жемчугов також порівняв те, настільки змінився партизанський рух в Україні до та після повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
партизаны Війна Росії проти України герои Украины Окупанти
NEWS
Зеленський показав наслідки удару Росії по Харкову
Зеленський показав наслідки удару Росії по Харкову
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США