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Попал в плен, но миссию выполнил. Герой-партизан рассказал о своей последней задаче

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 17:04
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Попал в плен, но миссию выполнил. Герой-партизан рассказал о своей последней задаче Фото: Герой Украины и бывший пленный Владимир Жемчугов (facebook.com/Karazin.University)
Автор: Карина Левицкая

Бывший пленный Владимир Жемчугов рассказал о своей последней выполненной задаче. Он завершил его, но сразу после этого попал в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью журналистке Дженни Клочко.

"Теперь у них была авиация (речь идет о событиях войны на Донбассе в 2015 году - ред.). Мы знали об этом, и вооруженные силы также, поэтому мы должны были предотвратить это. Было два пути: отключить электроснабжение или повредить башни. Мы решили отключить электроснабжение. Поэтому мне пришлось идти через поля", - отметил Жемчугов.

Он пояснил, что решил идти самостоятельно, потому что это было слишком опасно. Однако с собой он взял мину с часами.

"Она была возле села Крещеватая. Я обратил внимание на стенд с электричеством и сделал ошибку. Нас учили возвращаться тем же путем, которым мы пришли, но я решил не делать этого. Я хотел, чтобы меня не заметили, и пошел через поле, которое было между двумя авиабазами, а оно было полностью заминировано. Я наступил на мину. Меня учили, как реагировать, но я сделал это неправильно и закрылся руками. Меня сильно ранило. Россияне услышали взрыв, и меня взяли в плен", - сообщил экс- пленный.

Жемчугов рассказал, что после того, как его обнаружили, россияне отвезли его в больницу и отрезали руки, а также сделали операцию на глазах.

"Были внутренние травмы. Но на следующий день мина, которую я установил, взорвалась, и моя миссия была успешно выполнена", - подчеркнул Герой Украины.

Напомним, что в интервью Жемчугов также сравнил столь изменившееся партизанское движение в Украине до и после полномасштабного вторжения Российской Федерации.

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