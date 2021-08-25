Потолок или стены - с чего начать ремонт

Залог успешного ремонта - это спланировать его до мелочей. И речь идет не только о дизайне помещения, но и о последовательности действий. Так, перед многими возникает вопрос, что в первую очередь делать - потолок или стены? Если раньше все делали сверху вниз, то теперь, из-за особенностей тех или иных строительных материалов, возможны варианты.

Что требует внимания в первую очередь - потолок или стены - при обычном ремонте

Если говорить о классическом ремонте, то любой мастер скажет, что начинать его нужно с потолка, затем переходить на стены и в последнюю очередь заниматься полом. Делается так для того, чтобы обломки штукатурки не повредили новое покрытие. К тому же пыль после работ с потолком обязательно осядет на стенах.

Алгоритм действий обычно следующий:

Демонтаж старых покрытий. Зачистка поверхностей. Выравнивание потолка. Выравнивание стен. Покраска потолка. Декоративная отделка стен - наклеивание обоев, нанесение штукатурки или окраски.

Единственное исключение - плинтус. Его лучше устанавливать уже после отделки стен, чтобы скрыть стыки.

Нестандартные покрытия: что сначала - потолок или стены

Когда речь идёт о дизайнерском ремонте, можно предположить, что вместо современных обоев и штукатурки для потолка мастер выберет нестандартный вариант отделки. Это могут быть:

обои из ткани;

облицовочные панели из камня, дерева, ПВХ, МДФ,

натяжные и подвесные конструкции;

фальшбалкы тому подобное.

Много вопросов возникает с натяжными потолками. Проводить их монтаж можно без ремонта всего помещения, поскольку стены и пол при таких работах совсем не затрагиваются. Однако подавляющее количество мастеров все же остаются сторонниками классического порядке. И занимаются стенами после потолка. Они объясняют это большим количеством пыли, которая появляется при сверлении стен и потолка под крепления.

Однако, если вас интересует ремонт под ключ во Львове, стоит знать, что есть группа специалистов с другой мыслью: стены нужно делать в первую очередь. Они считают, что убрать пыль с помощью пылесоса или щетки значительно проще, чем скрыть стыки.

Такая проблема действительно возникает, когда речь идёт о многоуровневой конструкции. К коробам из гипсокартона сложно подобрать плинтус, поэтому стык может быть открытым. Если у вас тканевые обои, то лучше их довести до верха, и поверх уже устанавливать короб. То же касается штукатурки и жидких обоев.

Не всегда очевидна ситуация и с фальшбалкамы. Иногда они крепятся не только к потолку, но и держатся за стены. Если последние оштукатурены, то такие конструкции можно обойти, но если отделаны обоями, сначала стоит делать потолок, потом клеить обои и только в конце крепить балку.

Выводы

Таким образом, порядок работ во многом зависит от масштаба ремонтных работ и материалов, которые будут использоваться. Но большинство мастеров сходятся во мнении, что все же в первую очередь следует потолок, а потом уже переходить к стенам.

Иногда такие же вопросы возникают с полом. Особенно, когда владельцы дома планируют серьезные работы, например: новую стяжку. Ведь размешивания и заливка бетона также довольно грязное дело, после которой остается немало пыли.

В таком случае мастера предлагают демонтировать потолок, стены и пол, после чего начинать ремонтные работы с последней. Когда стяжка пола будет готова, переходят к выравниванию потолка и стен, а затем и к их отделке. Однако, финальное покрытие пола всегда заключается в конце ремонта