Поточні тарифи на електроенергію для населення не покривають вартість виробництва, - експерт

"Те, що зараз є тарифом для населення не покриває навіть витрати на те, щоб транспортувати електрику з електростанцій до споживача. А вже, щоб її згенерувати - там навіть мови немає. Тобто жодним чином не передбачені гроші. Тому рано чи пізно це свято закінчиться", - сказав він.

На думку Харченка, правильним рішенням було б створення реєстру громадян, в якому буде зібрана інформація, хто скільки витрачає коштів на комунальні послуги. Це дозволить визначити, в кого витрати дійсно високі, а хто не зможе сплачувати за ринковим тарифом.

"А вже після цього ввести ці ринкові тарифи. А тим, хто не може [оплачувати] – зробити прямий адресний механізм, коли люди отримують певну підтримку від держави", - додав він.

За його підрахунками, така модель підтримки населення обійдеться державі десь в три рази дешевше, ніж підтримання низьких тарифів усім.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що перегляд тарифів на електроенергію для населення може допомогти відновити зруйновану ворогом енергосистему.