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Потік українських біженців до Європи зріс: у яких країнах найбільше

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українські біженці продовжують їхати до Європи. Кількість людей із тимчасовим захистом збільшується у всіх країнах ЄС, крім Данії.

Куди найбільше їдуть за прихистком українці, РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.

Згідно з останніми підрахунками, тимчасовий захист у ЄС отримали вже 4 млн 238 тис. людей із України. За жовтень у Європі прихисток надали 51 845 українським біженцям. У попередні місяці показники були ничі: у вересні статус тимчасового захисту отримали 31 920 людей, у серпні – 41 275 осіб.

Найбільше українці їхали до таких країн:

  • Німеччина – (20 465 людей; +1,7%);
  • Чехія (6 490 біженців; +1,8%);
  • Нідерланди (4 005 людей із тимчасовим захистом; +3,0%).

Найчастіше українські біженці обирають для тимчасового захисту Німеччину (1 215 365 осіб; 28,7% від загальної кількості у Європі), Польщу (960 620; 22,7%) та Чехію (364 450; 8,6%). 

Водночас українці у жовтні виїжджали лише з однієї країни – за місяць у Данії стало на 1700 людей із тимчасовим захистом менше. Ще у вересні українські біженці виїжджали із Чехії, Франції, Польщі, Словенії та Люксембургу.

Найбільша кількість українських біженців на тисячу жителів країни зараз у Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі та Болгарії (обидві 26,1) і Литві (25,8). У середньому по ЄС цей показник становить 9,5 на тисячу мешканців.

Серед людей, які отримали в ЄС тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні, 98% складають громадяни України. Дорослі жінки – майже половина людей із тимчасовим захистом (46,4%). Діти – 33,4%, дорослі чоловіки – 20,2%.

Нагадаємо, ми писали, що у Нідердандах зростає кількість українців, які приїхали отримати прихисток. Серед них чимало й тих, хто вже проживав у іншій країні Європи.

Також ми розповідали, що дія Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців спливає у березні 2025 року. Деякі країни вже готують зміни у програмах допомоги та складають план дій на майбутнє.

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