Потік українських біженців до Європи зріс: у яких країнах найбільше

Згідно з останніми підрахунками, тимчасовий захист у ЄС отримали вже 4 млн 238 тис. людей із України. За жовтень у Європі прихисток надали 51 845 українським біженцям. У попередні місяці показники були ничі: у вересні статус тимчасового захисту отримали 31 920 людей, у серпні – 41 275 осіб.

Найбільше українці їхали до таких країн:

Німеччина – (20 465 людей; +1,7%);

Чехія (6 490 біженців; +1,8%);

Нідерланди (4 005 людей із тимчасовим захистом; +3,0%).

Найчастіше українські біженці обирають для тимчасового захисту Німеччину (1 215 365 осіб; 28,7% від загальної кількості у Європі), Польщу (960 620; 22,7%) та Чехію (364 450; 8,6%).

Водночас українці у жовтні виїжджали лише з однієї країни – за місяць у Данії стало на 1700 людей із тимчасовим захистом менше. Ще у вересні українські біженці виїжджали із Чехії, Франції, Польщі, Словенії та Люксембургу.

Найбільша кількість українських біженців на тисячу жителів країни зараз у Чехії (33,7), Естонії (26,3), Польщі та Болгарії (обидві 26,1) і Литві (25,8). У середньому по ЄС цей показник становить 9,5 на тисячу мешканців.

Серед людей, які отримали в ЄС тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні, 98% складають громадяни України. Дорослі жінки – майже половина людей із тимчасовим захистом (46,4%). Діти – 33,4%, дорослі чоловіки – 20,2%.